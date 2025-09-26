Глава дипведомства республики Олег Барциц отметил, что на днях состоится его очередная встреча с министром иностранных дел России для "сверки часов"

СУХУМ, 26 сентября. /ТАСС/. Абхазия, проводя скоординированную внешнеполитическую деятельность с РФ, получает большую поддержку со стороны российской дипломатии. Об этом заявил глава МИД Абхазии Олег Барциц на марафоне "Знание. Первые" в Сухуме, посвященном 80-летию атомной промышленности.

"Сегодня активная деятельность МИД Абхазии при поддержке высшего политического руководства страны весьма высока, мы реализуем наши устремления в различных регионах земного шара. Практически все наши последние визиты, а их было несколько, проходили при помощи дипломатических ведомств российских загранучреждений в различных странах. Это есть подлинный пример стратегического партнерства и союзничества. Не секрет, что Абхазия - страна, которая не обладает широкими возможностями в том или ином регионе планеты и поэтому, проводя скоординированную внешнюю политику с РФ, абхазская дипломатия получает значительную поддержку со стороны российской дипломатии", - сказал Барциц.

По словам Барцица, на днях состоится очередная встреча на которой министры иностранных дел Абхазии и России в очередной раз "сверят часы" и "наметят новые аспекты и грани совместной деятельности". "Это партнерство имеет все перспективы и тенденции к росту и укреплению. Мы стремимся развивать отношения с нашими российскими партнерами и союзниками по всем направлениям, и, разумеется этому подчинена значительная часть наших усилий, которые мы прикладываем", - сказал глава МИД.