Решение Апелляционной палаты приостановить деятельность партии - первый шаг, чтобы ЦИК Молдавии принял решение по исключению ее из избирательной кампании, отметил лидер Патриотического блока

КИШИНЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Приостановление деятельности партии "Сердце Молдовы" - очевидное злоупотребление со стороны молдавских властей и грубое нарушение демократии. Об этом заявил ТАСС лидер Патриотического блока, куда входит "Сердце Молдовы", Игорь Додон.

"Решение Апелляционной палаты приостановить деятельность партии "Сердце Молдовы" - это очевидное злоупотребление, грубое нарушение демократии и политических прав и первый шаг, чтобы ЦИК принял решение по исключению ее из избирательной кампании. Это повлечет удаление ее представителей из списка Патриотического блока, в который она входит", - сказал он.