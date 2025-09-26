Встреча лидеров в формате тет-а-тет продолжается

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил российскому лидеру Владимиру Путину в ходе переговоров обсудить ряд региональных проблем.

"Что тут скрывать, я хотел бы с вами обсудить ряд региональных проблем. Вы знаете, что есть у нас. Есть пара вопросов, по которым мы обычно в конце года определиться должны. Даже один вопрос. Это в двусторонних отношениях", - цитирует главу республики агентство БелТА.

Как сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого", встреча лидеров в формате тет-а-тет продолжается. По ее завершении у президентов будет рабочий завтрак в Голубой гостиной Кремля.