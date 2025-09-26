Вице-президент США отметила, что сожалеет о своем решении не оспаривать намерение Джо Байдена вновь баллотироваться на пост

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Джо Байден, будучи президентом США, регулярно создавал препятствия для избирательной кампании своего вице-президента Камалы Харрис, которая в прошлом году выдвигалась от Демократической партии на высший государственный пост. С таким обвинением политик выступила в своих мемуарах "107 дней".

Она подчеркивает, что 46-й американский лидер постоянно допускал оплошности и буквально подрывал ее избирательную кампанию. Однажды Байден ненадолго надел кепку с лозунгом MAGA. Главу государства сфотографировали, и снимки с надписью "Байден поддерживает [нынешнего президента Дональда] Трампа, а не Харрис" разошлись по всему интернету. MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку вновь великой") - главный политический лозунг избирательной кампании Трампа 2016 года. Он прочно закрепился в политическом лексиконе США. В другой раз, в конце октября, Харрис выступала в центре Вашингтона перед 75 тыс. человек. Однако тем же вечером Байден помешал ее успеху и назвал сторонников Трампа "мусором", что дало сопернику Харрис новый повод для критики демократов в преддверии выборов.

"Мои чувства к нему были основаны на теплоте и лояльности, но со временем они стали сложными, с долей обиды и разочарования", - добавила она. После решения выйти из предвыборной гонки Байден хотел подождать несколько дней, чтобы поддержать кандидатуру Харрис, но она отговорила его от этого плана, полагая, что это помешает ей заручиться поддержкой Демпартии. Тем не менее она подвергла критике его выступление перед американцами, когда он объяснял свое решение снять свою кандидатуру. "Прошло почти девять минут из одиннадцатиминутного выступления, прежде чем он упомянул меня", - пишет экс-вице-президент.

Она была так же возмущена речью Байдена на общенациональном съезде Демократической партии в Чикаго в конце августа прошлого года. "Он говорил почти час, подробно описывая достижения нашей администрации, - рассказывает Харрис. - Для него это была речь о наследии, а не аргумент в мою пользу, и он имел на это право. Но если мы ждали каких-то личных историй о работе со мной и о том, какие качества он увидел во мне, что побудило его поддержать меня, то их не было".

Критика однопартийцев

В книге Харрис сожалеет о своем решении не оспаривать намерение Байдена вновь баллотироваться на пост президента. "Я знала, что, если я посоветую ему не баллотироваться, он сочтет это невероятным проявлением эгоизма... Оглядываясь назад, я думаю, что это было безрассудство. Ставки были просто слишком высоки. Это был не тот выбор, который следовало оставлять на откуп эго и амбициям отдельного человека. Это должно было быть чем-то большим, чем личное решение", - отметила она.

Обычно политики, у которых есть возможность вновь баллотироваться на высший государственный пост, не критикуют членов своей партии в мемуарах, но Харрис делает именно это в своей книге. Под резкую критику попали 44-й президент США Барак Обама, бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Президентские выборы в Соединенных Штатах прошли 5 ноября прошлого года. Изначально предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с Трампом он принял решение выйти из гонки. Харрис в августе была утверждена кандидатом в президенты США от демократов. Трамп нанес на выборах поражение Харрис.