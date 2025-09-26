По данным телеканала, требование было направлено в прокуратуры по меньшей мере семи штатов

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Несколько федеральных прокуроров получили распоряжение из офиса заместителя генерального прокурора США Тодда Бланша подготовиться к началу расследования против фонда "Открытое общество" (Open Society Foundations, признан нежелательной организацией в РФ) финансиста Джорджа Сороса. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники.

По его данным, требование было направлено в прокуратуры по меньшей мере семи штатов, в том числе в Калифорнию, Иллинойс, Мичиган и Мэриленд. Отмечается, что в письме перечислены потенциальные обвинения, которые прокуратура может рассмотреть в рамках подготовки к расследованию деятельности фонда. Среди них значатся материальная поддержка терроризма и мошенничество.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести расследование в отношении Сороса и его сына из-за причастности к организации протестов в стране. Хозяин Белого дома также не исключил, что Сорос причастен к финансированию радикальных левых организаций в США и призвал привлечь их к ответственности в соответствии с законом о преступных организациях (RICO Act). Закон RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) предусматривает в том числе тюремное заключение сроком до 20 лет, а также финансовые санкции.