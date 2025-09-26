Второй чиновник в Армении лишился поста после убийства оппозиционного главы общины

Речь идет о начальнике Армавирского регионального управления криминальной полиции Полиции МВД республики Артуре Бдояне

ЕРЕВАН, 26 сентября. /ТАСС/. Начальник Армавирского регионального управления криминальной полиции Полиции МВД Армении Артур Бдоян освобожден с занимаемой должности. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.

Это уже второй чиновник, покинувший пост после убийства на территории Армавирскогой области оппозиционного главы общины Паракар Валоди Григоряна. Ранее стало известно об увольнении начальника следственного управления Следственного комитета Армении по Армавирской области Грачья Казаряна на основании собственного заявления.

"Начальник Армавирского регионального управления Криминальной полиции Полиции МВД РА, полковник полиции Артур Бдоян, освобожден с занимаемой должности", - сказал Саркисян, не приводя подробностей.

Глава общины Паракар вблизи Еревана Валодя Григорян, который представлял оппозиционную партию Армении "Апрелу Еркир", был убит в ночь на 24 сентября у своего дома. Был убит также его друг - сотрудник криминальной полиции, еще один человек ранен. Преступник скрылся.