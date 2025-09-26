Mediahub.am: в Армении задержали подозреваемого в убийстве главы общины Паракара

По данным портала, сотрудники правоохранительных органов выследили подозреваемого благодаря собакам

ЕРЕВАН, 26 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции Армении задержали подозреваемого в убийстве оппозиционного деятеля, главы укрупненной общины Паракар Валоди Григоряна. Об этом сообщил местный портал Mediahub.am со ссылкой на источники.

Согласно информации портала, сотрудники задержали мужчину, который является братом жителя общины Паракар, погибшего в феврале этого года в массовой драке. Тогда в ходе расследования гибели молодого человека под домашний арест был помещен брат Валоди Григоряна Пайкар. По версии СМИ, убийца мог мстить семье Григорянов за погибшего брата.

По данным того же источника, сотрудники правоохранительных органов выследили подозреваемого благодаря собакам. Они обнаружили обгоревшую одежду, которую тот, предположительно, использовал при совершения преступления.

В МВД Армении пока не комментировали данную публикацию, сообщив, что мероприятия для раскрытия резонансного убийства продолжаются.

В ночь на 24 сентября у порога своего дома был убит глава укрупненной общины Паракар Валодя Григорян, который являлся членом оппозиционной партии "Апрелу Еркир". Лидер этой партии - удерживаемый в бакинской тюрьме бывший госминистр непризнанного Карабаха Рубен Варданян. Вместе с Григоряном был убит также его друг, который работал в криминальной полиции.