Bloomberg: ЕС может выделить кредит Киеву без одобрения всех стран

По данным агентства, предложение ЕК о предоставлении Украине кредита за счет активов РФ может быть принято квалифицированным большинством стран-членов, а не единогласно

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Евросоюз может выделить Украине "репарационный кредит" за счет замороженных российских активов без единогласного одобрения всех стран сообщества. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, предложение Еврокомиссии о предоставлении Киеву кредита на €140 млрд может быть принято квалифицированным большинством стран-членов, а не единогласно.

Ранее европейское издание Politico сообщило, что Еврокомиссия вынесла предложение о выделении Киеву "репарационного кредита" за счет активов РФ на сумму €140 млрд.

10 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК не намерена проводить конфискацию замороженных на Западе российских активов, однако использует их для выдачи кредитов Украине. Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против их экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства Западом замороженных российских резервов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на кражу ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Кремль намерен организовать юридическое преследование причастных к этой схеме.