Стармер объявил о планах ввести цифровые удостоверения личности

Удостоверения будут обязательны для права на работу в королевстве, заявил премьер-министр страны

ЛОНДОН, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Великобритании намерены ввести цифровые удостоверения личности для всех людей, имеющих право на работу в Соединенном Королевстве. Об этом заявил, выступая на саммите в поддержку глобальных прогрессивных действий, премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

"Сегодня я объявляю, что до конца срока этого парламента (2029 год - прим. ТАСС) это правительство введет новые, бесплатные цифровые удостоверения личности, обязательные для права на работу", - сказал глава правительства. "Позвольте сказать прямо: у вас не будет возможности работать в Соединенном Королевстве, если у вас не будет цифрового документа", - добавил Стармер. Он признал, что власти слишком мало делали до этого для борьбы с нелегальной иммиграцией. Согласно задумке правительства Лейбористской партии, подобные меры позволят ограничить прием на работу людей, которые не имеют на это права.

Как замечает газета Financial Times, детали новой схемы, которая должна быть еще одобрена парламентом, пока не известны. Однако, говорится в статье, подобный цифровой документ может стать обязательным для всех, кто находится в Великобритании на законных основаниях, будь он британец или иностранец.

Издание напоминает, что правительство лейбориста Тони Блэра, который был у власти с 1997 по 2007 год, предприняло дорогостоящую и неуспешную попытку ввести в Великобритании обязательные удостоверения личности. Коалиционное правительство Консервативной партии и партии "Либеральные демократы", которое пришло ему на смену, отменило введение этой схемы на основании ее большой стоимости и активного сопротивления борцов за неприкосновенность гражданских свобод.

Их позиция усиливалась исторически сложившейся системой, при которой в Великобритании нет внутреннего документа, удостоверяющего личность, наподобие паспорта гражданина РФ или европейских пластиковых карт с чипом. Для подтверждения личности в стране обычно используются водительские права, счета за коммунальные услуги, официальные письма от налогового ведомства.