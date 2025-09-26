Токаев и Путин обсудили предстоящий визит президента Казахстана в Россию

Лидеры двух стран также обсудили торгово-экономическое сотрудничество в духе стратегического партнерства

АСТАНА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

Как отмечается в сообщении, "особое внимание в ходе беседы было уделено подготовке к предстоящему государственному визиту президента Казахстана в Российскую Федерацию". "Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки", - добавили в пресс-службе.

По ее данным, также в ходе беседы обсуждалось текущее состояние и перспективы сотрудничества двух стран, лидеры отметили его развитие в духе стратегического партнерства и союзничества. "Рассмотрен ход реализации договоренностей по укреплению торгово-экономического сотрудничества, включая сферы энергетики, промышленности и транспорта. Отмечено динамичное развитие культурно-гуманитарного взаимодействия", - говорится в сообщении.

Ранее советник - пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай сообщил ТАСС, что государственный визит Токаева в РФ планируется в ноябре 2025 года, его целью является углубление всестороннего сотрудничества двух стран. В сентябре в пресс-службе казахстанского лидера сообщали ТАСС, что в ходе визита Токаев также планирует принять участие в форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Путин посещал Казахстан с государственным визитом в ноябре 2024 года, по итогам был подписан ряд документов о сотрудничестве, а также лидеры двух стран приняли совместное заявление.