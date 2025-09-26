Лидер Патриотического блока отметил, что при нынешней власти отношения республики с Россией достигли самого низкого уровня в их истории

КИШИНЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Будущий премьер Молдавии, которого назначат после выборов в парламент, обязательно должен совершить первый зарубежный визит в Москву. Об этом заявил ТАСС лидер Патриотического блока Игорь Додон.

"Премьер Молдавии, которого утвердит будущий парламент, должен отправиться с первым визитом в Москву, во главе большой делегации, с участием как минимум министров сельского хозяйства, экономики, энергетики, транспорта, чтобы начать восстанавливать сотрудничество с Россией", - сказал он.

По словам Додона, при нынешней власти двусторонние отношения между Россией и Молдавией достигли самого низкого уровня в их истории. "И в этом вина правящей Партии действия и солидарности, которая действовала по указанию своих зарубежных покровителей, хорошо понимая, что разрыв с Россией приносит большой вред нашему народу. Ведь от присоединения к западным санкциям страдает не Россия, а мы", - сказал политик.

Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, правящей Партии действия и солидарности не удастся сохранить большинство в парламенте и будущее правительство будет коалиционным.