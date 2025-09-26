По данным телеканала, погибли семь человек

КАИР, 26 сентября. /ТАСС/. Лагерь беженцев Нусейрат, расположенный в центральной части сектора Газа, подвергся атаке израильских ВС. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Согласно его сведениям, удар был нанесен при помощи беспилотника, один из сброшенных дроном снарядов упал на палатку, в которой находились перемещенные палестинцы, бежавшие из других районов анклава из-за военных действий. По утверждению канала, жертвами атаки стали семь человек, число пострадавших уточняется.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. Согласно последним данным Минздрава Газы, общее число палестинцев, погибших в секторе в результате боевых действий, превысило 65 тыс., более 167 тыс. получили ранения, еще не менее 440 местных жителей, в том числе 147 детей, умерли от голода.