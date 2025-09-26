Лидер Патриотического блока Молдавии отметил, что это может произойти при нужном настрое Кишинева

КИШИНЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Прямое авиасообщение между Молдавией и Россией можно возобновить в кратчайшие сроки при нужном настрое Кишинева. Об этом заявил ТАСС лидер Патриотического блока Игорь Додон.

"Перед выборами я вместе с коллегами по Патриотическому блоку провел серию встреч в Москве и знаю, что российская сторона готова встречаться, обсуждать все вопросы, экономические, социальные, которые нас интересуют больше, чем их. Убежден, при нужном настрое с нашей стороны премьер Молдавии может полететь в Москву через Стамбул, так как прямое авиасообщение было разорвано Кишиневом. А вернуться домой уже прямым рейсом", - сказал он.

В 2022 году из-за событий на Украине в Молдавии ввели режим ЧП и закрыли воздушное пространство. В том же году запрет сняли. Молдавская авиакомпания Air Moldova попыталась возобновить полеты в Москву после многочисленных обращений граждан. Однако это решение сразу подвергли критике в контролирующей парламент проевропейской Партии действия и солидарности (ПДС), заявив о необходимости придерживаться позиции стран ЕС в этом вопросе. Позже управление гражданской авиации Молдавии запретило полеты в РФ, мотивировав свое решение "обеспечением авиационной безопасности".

В России проживают, учатся и временно работают сотни тысяч граждан Молдавии. Чтобы приехать домой, они вынуждены добираться в Москву с пересадками.

Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, ПДС не удастся сохранить большинство в парламенте и будущее правительство будет коалиционным.