В Вильнюсском аэропорту из-за БПЛА два рейса столкнулись с проблемами

Работу аэропорта приостанавливали, сообщил его представитель Тадас Василяускас

ВИЛЬНЮС, 26 сентября. /ТАСС/. Два рейса столкнулись с проблемами в Вильнюсском международном аэропорту из-за замеченного беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил журналистам представитель аэропорта Тадас Василяускас.

"Предприятие по управлению воздушным движением "Оро навигация" получило сообщение о замеченном беспилотнике, работа аэропорта была приостановлена", - сказал он.

По словам Василяускаса, с проблемами в связи с приостановкой приема и отправления самолетов столкнулись два рейса. "После того, как инцидент был исчерпан и опасности для воздушного движению не осталось, аэропорт возобновил работу", - отметил он.

Аналогичные инциденты в столичном аэропорту имели место 9 и 11 сентября.