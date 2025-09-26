Стубб: США сократят присутствие в Европе в пользу Индо-Тихоокеанского региона

Численность американских войск в Европе составляет от 70 тыс. до 90 тыс. человек, напомнило издание Politico

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. США могут сократить присутствие своих военных в Европе, чтобы уделять больше внимания Индо-Тихоокеанскому региону. Об этом президент Финляндии Александер Стубб заявил изданию Politico.

"Думаю, акцент немного сместится на Индо-Тихоокеанский регион, и это можно понять <…> Наверное, число [военных США в Европе] сократится, но мы не знаем, на сколько", - заявил политик.

По его словам, вопрос еще будет обсуждаться. Стубб отметил, что "не слишком переживает", так как военное присутствие в Европе отвечает стратегическим интересам США. Европейские страны НАТО надеются, что Вашингтон оставит на континенте "ключевое оборудование", включая радары.

Как отмечается в публикации, текущая численность американских войск в Европе составляет от 70 тыс. до 90 тыс. человек.

Ранее Politico сообщало, что Вашингтон может принять решение о передислокации до 30% из числа находящихся в Европе американских военных.