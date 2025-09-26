Премьер-министр Польши сообщил, что "американцы уже ранее объявляли о своей готовности продавать Европе оружие, чтобы далее его передавать Украине"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Страны НАТО обсуждают закупку американского оружия для его дальнейшей передачи Украине. Об этом сообщил журналистам польский премьер Дональд Туск.

"Я вчера разговаривал с генеральным секретарем НАТО [Марком Рютте] на тему финансовой поддержки Украины со стороны натовских стран. Речь идет о закупках американского оружия", - рассказал Туск на пресс-конференции в Сейме (нижней палате польского парламента), ее трансляцию вел телеканал TVP Info. "Американцы уже ранее объявляли о своей готовности продавать Европе оружие, чтобы далее его передавать Украине. Так сложилось, я не буду это комментировать", - добавил он.

На днях президент США Дональд Трамп заявил, что Киев мог бы "сражаться и забрать все территории" при поддержке ЕС. В свою очередь глава европейской дипломатии Кая Каллас отметила, что Европа не в состоянии самостоятельно оказывать поддержку Украине без участия Вашингтона.