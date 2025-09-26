Нельзя допустить ядерного инцидента, отметил глава МАГАТЭ

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает, что ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС не нормализуется, пока не будет достигнута некая форма соглашения о прекращении конфликта на Украине.

"Мы не сможем сказать, что ситуация нормализовалась, пока у нас не будет заключено соглашение о прекращении огня, либо мирный договор, либо какая-то иная форма соглашения <...>. Нам нельзя допустить ядерного инцидента", - сказал он, выступая в Москве.

Ранее гендиректор ГК "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что единственным реальным источником угрозы для ЗАЭС и ее работников являются безрассудные действия украинских вооруженных формирований.