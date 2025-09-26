Премьер-министр Израиля отметил, что идут "серьезные переговоры"

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что его страна ведет переговоры с Сирией, и выразил уверенность в возможности достижения соглашения с арабской республикой.

"Мы начали сейчас серьезные переговоры с новым сирийским правительством. Я верю в то, что можно будет достичь договоренностей, которые будут уважать суверенитет Сирии и защищать как безопасность Израиля, так и безопасность меньшинств в регионе, включая друзское меньшинство", - сказал он с трибуны ООН.

Говоря о друзской общине Сирии, он подчеркнул, что евреи и друзы "были братьями по оружию" с момента основания Государства Израиль в 1948 году. Поэтому, отметил он, "Израиль не мог остаться безучастным" к насилию в отношении сирийских друзов после смены власти в Дамаске в конце 2024 года. "Я дал указание нашим войскам прекратить эту резню, что они быстро сделали", - сказал премьер.

По словам Нетаньяху, "десятки лет сама идея мира между Израилем и Сирией казалась невообразимой". "Это больше не так", - уверен он.

22 сентября президент арабской республики на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что Сирия "хочет избежать войны с Израилем, поскольку нуждается в мире для продолжения процесса строительства". По его словам, две соседние страны могут договориться о мерах безопасности, но "в любом случае Израиль должен уйти с сирийской территории".

17 сентября министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Асаад аш-Шейбани и министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер провели в Лондоне переговоры под эгидой США. Стороны обсудили новый проект договора по мерам безопасности, который заменит соглашение о разъединении израильских и сирийских сил на Голанских высотах, заключенное в 1974 году. Прежний документ Израиль объявил утратившим силу после смены власти в Дамаске в декабре 2024 года, вслед за чем израильская армия расширила контроль над Голанами, заняв буферную зону, в том числе закрепившись на вершине горного массива Хермон.