Нетаньяху заявил, что верит в мир с Ливаном

Премьер-министр Израиля пригласил Бейрут начать переговоры

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил за установление мира с Ливаном и призвал Бейрут начать прямые переговоры с его страной.

"Мир между Израилем и Ливаном тоже возможен. Я призываю ливанское правительство тоже начать прямые переговоры с Израилем", - сказал он, выступая на Генеральной Ассамблее ООН. Перед этим Нетаньяху заявил, что Израиль ведет "серьезные переговоры" с Сирией, и выразил надежду на возможность заключения с Дамаском соглашения, которое бы уважало интересы обеих сторон.

При этом Нетаньяху подчеркнул, что сперва ливанские власти должны добиться разоружения военных отрядов шиитской организации "Хезболлах", угрожающих еврейскому государству. "Я ценю заявленную цель [ливанского правительства] разоружить "Хезболлах", но нам нужно больше, чем слова. Если Ливан предпримет полноценные и постоянные действия по разоружению "Хезболлах", я уверен, что мы можем добиться устойчивого мира", - сказал он.

Вместе с тем он предупредил, что до тех пор, пока "Хезболлах" не будет разоружена, Израиль "будет принимать любые меры для самообороны и поддержания условий о прекращении огня" с Ливаном. "Наша цель - не просто следить за действиями "Хезболлах", но и предотвращать нарушения ими перемирия и нападения на нас в любой момент", - утверждал Нетаньяху.