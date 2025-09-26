Нетаньяху считает, что победа над ХАМАС приблизит Израиль к миру с соседями

Победа также приведет к невероятному расширению исторических "Авраамовых соглашений", отметил израильский премьер-министр

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, выступил с утверждением, что победа его страны над радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа может приблизить его страну к миру с другими государствами в регионе.

"Победа над ХАМАС сделает возможным мир [Израиля] с государствами по всему арабскому и мусульманскому миру. Наша победа приведет к невероятному расширению исторических "Авраамовых соглашений", которые были заключены при посредничестве президента [США Дональда] Трампа между арабскими лидерами и мной пять лет назад", - полагает Нетаньяху.

Он отметил, что ранее на Генеральной Ассамблее ООН готовность двигаться в направлении к нормализации отношений с его страной выразила Индонезия. "Это страна с самым большим мусульманским населением во всем мире, и это знак того, что может быть в будущем", - сказал премьер.

При этом он дал понять, что установление связей с еврейским государством могло бы принести пользу тем странам, которые на это согласятся. "Смотрящие в будущее арабские и мусульманские лидеры знают, что сотрудничество с Израилем принесет им прорывные израильские технологии, в том числе в сфере медицины, науки, сельского хозяйства, водоснабжения, обороны, искусственного интеллекта и многих других сферах. Уверен, что в ближайшие годы Ближний Восток будет выглядеть совершенно по-другому. Многие из тех, кто сейчас воюет с Израилем, завтра исчезнут, а их место займут отважные миротворцы", - утверждал он.