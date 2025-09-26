Атакам подверглись несколько жилых домов в лагере для беженцев Аш-Шати

КАИР, 26 сентября. /ТАСС/. Израильские вооруженные силы за последние часы нанесли серию ударов по ряду районов города Газа в одноименном палестинском анклаве. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его сведениям, атакам подверглись несколько жилых домов в лагере для беженцев Аш-Шати в западной части города. В квартале Ад-Дарадж в центре Газы под обстрел попало здание школы, где укрывались перемещенные палестинцы, покинувшие свои дома из-за продолжающихся военных действий.

Информация о последствиях нападений уточняется.

16 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало интенсивной наступательной операции израильской армии в городе Газа. Целью операции был заявлен разгром палестинского движения ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. Согласно последним данным Минздрава Газы, общее число палестинцев, погибших в секторе в результате боевых действий, превысило 65 тыс., более 167 тыс. получили ранения, еще не менее 440 местных жителей, в том числе 147 детей, умерли от голода.