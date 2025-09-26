Максим Рыженков выступил на VII министерской встрече Группы друзей в защиту Устава ООН, которая прошла в Нью-Йорке

МИНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков призвал мировое сообщество разрушить продвигаемую западными странами иллюзию об "умных санкциях", которые, по их утверждению, не наносят вреда обычным людям.

Как сообщила пресс-служба МИД, глава ведомства выступил на VII министерской встрече Группы друзей в защиту Устава ООН, которая прошла в Нью-Йорке. "Применение односторонних принудительных мер против более чем 40 стран является еще одним примером нашего провала из-за отсутствия коллективной солидарности и способности действовать единым фронтом против произвольного подхода Запада к глобальному большинству. Это результат однополярного мира, когда Запад, посчитав, что выиграл холодную войну, стал игнорировать Устав ООН и правила Всемирной торговой организации", - сказал он.

Рыженков выразил удовлетворение тем, что Группа друзей систематически усиливает давление на практику незаконного применения некоторыми странами односторонних принудительных мер против суверенных государств. "Наши настойчивые действия привели к провозглашению 4 декабря Международным днем против односторонних принудительных мер, что стало частью глобальных усилий по повышению осведомленности о негативных последствиях односторонних принудительных мер, не соответствующих международному праву и Уставу ООН. Мы должны и далее уделять должное внимание этой проблеме, чтобы разрушить продвигаемую западными странами иллюзию о так называемых умных санкциях, которые якобы не наносят вреда обычным людям", - отметил министр.

Глава ведомства напомнил, что Организация Объединенных Наций, которая родилась с принятием своего Устава, в этом году отмечает 80-летие. "Этот юбилей дает нам основание подвести итоги работы ООН за восемь десятилетий. Стал ли мир безопаснее и предсказуемее, как это предполагалось? Мы все понимаем: нет! Глубокое недоверие, отсутствие диалога, страх и угроза применения силы продолжают разрушать международный порядок. Под угрозой оказывается сама Организация. Но обвинять в этом ООН нельзя. Только государства-члены могут и должны сделать ООН сильнее и эффективнее", - подчеркнул Рыженков.

Он также выступил в поддержку Палестины и Венесуэлы. "Мы едины в своей солидарности с палестинским народом и считаем необходимым, чтобы мировое сообщество поддержало нашу общую принципиальную позицию, направленную на предоставление Палестине статуса полноценного государства - члена ООН. И 80-летие Организации - самое подходящее для этого время. Сегодня мы должны объявить всему миру, что вновь выражаем нашу твердую солидарность с Венесуэлой и подтверждаем готовность стремиться к искоренению использования методов, противоречащих международному праву и Уставу ООН", - добавил министр иностранных дел Белоруссии.