МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел государств - членов ОДКБ в заявлении признали, что потенциал ООН реализуется не полностью, а ее авторитет и эффективность ослабли.

"Особо подчеркиваем главную ответственность Совета Безопасности ООН за поддержание международного мира и безопасности. Признаем, что потенциал ООН реализуется не полностью, а ее авторитет и эффективность ослаблены", - говорится в заявлении по случаю 80-летия учреждения ООН, опубликованном на сайте ОДКБ.

Главы МИД также выступили против односторонних принудительных мер, противоречащих Уставу ООН, которые в том числе негативно отражаются на положении наиболее уязвимых слоев населения и "отдаляют перспективы реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года". "Твердо убеждены в необходимости консолидировать политико-дипломатические усилия с прицелом на общее снижение напряженности, разрешение существующих конфликтов и предотвращение новых кризисов, а также долгосрочное и комплексное обеспечение глобальной и региональной стабильности на основе принципа равной и неделимой безопасности, взаимного уважения коренных интересов друг друга и устранения первопричин фундаментальных противоречий", - подчеркнули министры.

"Приветствуем последовательное расширение взаимодействия ОДКБ и ООН на всех уровнях, в том числе на таких приоритетных направлениях, как предотвращение и разрешение конфликтов, миротворчество, борьба с терроризмом и экстремизмом", - добавили в заявлении.