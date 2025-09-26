Иран призвал СБ ООН действовать разумно перед голосованием по резолюции РФ и КНР

Глава МИД исламской республики Аббас Арагчи отметил, что Тегеран направил западным странам множество предложений, чтобы оставить возможность решить все вопросы дипломатическим путем

ТЕГЕРАН, 26 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи призвал всех членов Совета Безопасности ООН действовать разумно и ответственно накануне предстоящего голосования в СБ ООН по проекту резолюции РФ и КНР.

"Перед лицом этой очевидной политики эскалации, проводимой "евротройкой" (Великобритания, Германия и Франция - прим. ТАСС) и США, Иран призывает членов Совета действовать ответственно и оставаться на правильной стороне истории, поддерживая дипломатию, правосудие и международное право", - написал он в X.

По словам Арагчи, Иран за последнее время направил западным странам множество предложений, чтобы оставить возможность решить все вопросы дипломатическим путем, но "евротройка" не ответила тем же, а США лишь усилили свой диктат".

25 сентября постпредство при ООН Республики Корея, исполняющей в сентябре функции председателя СБ ООН, сообщило, что Совет Безопасности 26 сентября проведет голосование по проекту резолюции России и Китая по технической отсрочке на шесть месяцев в осуществлении СВПД по иранской ядерной программе и принятой в его поддержку резолюции СБ ООН 2231.

28 августа Великобритания, Германия и Франция инициировали запуск механизма восстановления антииранских санкций СБ ООН. 19 сентября он отклонил резолюцию о невозобновлении санкционного режима в отношении Ирана. В ходе голосования за этот документ высказались Россия, Алжир, Китай и Пакистан. Против проголосовали девять членов Совбеза, включая Великобританию, США и Францию, два воздержались.