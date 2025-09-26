NDR: в небе на севере ФРГ заметили несколько беспилотников

По данным главы МВД федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн Сабины Зюттерлин-Вак, полиция не исключает, что речь может идти о шпионаже или диверсии

БЕРЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Несколько неопознанных беспилотников были замечены в ночь на пятницу в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии. Об этом сообщила телерадиокомпания NDR со ссылкой на главу МВД региона Сабине Зюттерлин-Вак.

По ее данным, полиция не исключает, что речь может идти о шпионаже или диверсии. "В связи с последними инцидентами в Дании и других европейских странах Шлезвиг-Гольштейн активно взаимодействует [по случившемуся] с федеральными властями и Бундесвером", - отметила министр. "Земельная полиция значительно укрепляет систему защиты от дронов, в том числе в координации с северогерманскими землями", - добавила она.

25 сентября агентство Reuters сообщило, что аэропорт в датском городе Ольборг временно закрылся и перенаправил три рейса в другие воздушные гавани из-за неопознанных беспилотников.

23 сентября в диспетчерской службе аэропорта столицы Дании Копенгагена ТАСС сообщили о временном закрытии воздушной гавани. Позднее Reuters со ссылкой на датскую полицию сообщило, что аэропорт возобновил работу, но воздушная гавань перенаправила как минимум 31 рейс из-за БПЛА. Полиция Дании проинформировала, что не обладает данными о том, кто управлял беспилотниками.