Глава МИД Венгрии ответил на заявление Украины о нарушении воздушного пространства страны венгерскими беспилотниками

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на заявление Украины о нарушении воздушного пространства страны венгерскими беспилотниками сказал, что Владимир Зеленский сошел с ума.

"Владимир Зеленский сошел с ума от антивенгерских настроений", - написал дипломат в Facebook (запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский утверждал в докладе Владимиру Зеленскому о нарушении воздушного пространства Украины венгерскими беспилотниками для разведки промышленного потенциала в приграничных районах.