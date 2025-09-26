Глава МАГАТЭ назвал прошедшую 25 сентября встречу с российским лидером "насыщенной из-за тем, которые нужно было обсудить"

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 сентября. /ТАСС/. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что провел насыщенную встречу с президентом России Владимиром Путиным и обсудил с ним не только вопросы большой политики.

"Мы говорили о танго, об аргентинской культуре. Он сказал, что у страны очень нетипичный лидер, но то, что он делает в экономической сфере, очень рационально", - сказал глава МАГАТЭ, являющийся гражданином Аргентины, в интервью радиостанции Mitre.

Гросси назвал прошедшую 25 сентября встречу с Путиным "насыщенной из-за тем, которые нужно было обсудить". "Для меня эта встреча была вдвойне важной, потому что, с одной стороны, я мог выслушать Путина, а с другой - передать ему определенные послания, чтобы попытаться избежать нового кризиса [на Ближнем Востоке]", - сказал глава МАГАТЭ.