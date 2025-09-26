Говоря о столь длительном времени, которое потребовалось ему для выбора членов кабмина, Себастьен Лекорню заявил, что в этом вопросе следует действовать "методично и серьезно"

ПАРИЖ, 26 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню, назначенный на этот пост 9 сентября, намерен сформировать правительство до начала работы парламента 1 октября. Об этом он заявил в интервью газете Le Parisien.

"Правительство будет назначено до начала работы парламентариев. Я хочу продолжить работу над проектом бюджета. Министры, желающие войти в правительство, должны будут поддержать этот бюджет", - сказал премьер.

Говоря о столь длительном времени, которое потребовалось ему для выбора членов кабмина, Лекорню заявил, что в этом вопросе следует действовать "методично и серьезно".

Он также прокомментировал ведущуюся подготовку проекта государственного бюджета на 2026 год, указав, что намерен добиться сокращения госрасходов на €6 млрд. "Эти значительные усилия в отношении министерств должны сопровождаться долгосрочной реформой государства и нашей территориальной организации посредством децентрализации. Граждане страны многого ожидают [от правительства], поэтому не может быть и речи о подготовке бюджета, предполагающего режим жесткой экономии", - отметил Лекорню.

8 сентября Национальное собрание (нижняя палата парламента Франции) проголосовало за недоверие правительству во главе с Франсуа Байру из-за предложенных им мер жесткой экономии, предполагающих, в частности, сокращение социальных выплат. На следующий день после голосования Байру подал в отставку, после чего президент республики Эмманюэль Макрон назначил Лекорню премьер-министром.