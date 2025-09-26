ООН пригласила США присоединиться к расследованию инцидента с эскалатором

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация придерживается своих первоначальных выводов

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Организация Объединенных Наций пригласила США присоединиться к дальнейшему расследованию инцидента с остановкой эскалатора, которая произошла, когда на нем поднимался американский президент Дональд Трамп. Такое заявление он сделал на фоне требований Белого дома провести расследование.

"Генеральный секретарь разговаривал с послом Уолтцем (постоянным представителем США при ООН Майклом Уолтцем - прим. ТАСС), другие [представители ООН] говорили с миссией [США]. Мы сказали еще до поста [Трампа] о расследовании, которое мы открыли, что мы приглашаем США присоединиться к нам для дальнейшего изучения", - сказал Дюжаррик.

При этом он подчеркнул, что ООН придерживается своих первоначальных выводов. "Очевидно, мы придерживаемся наших предварительных выводов, которыми мы с вами поделились", - добавил представитель генсека.

Ранее в ООН заявили, что эскалатор остановился из-за срабатывания механизма безопасности, который, вероятно, случайно активировал видеооператор из американской делегации. Президент Трамп, в свою очередь, назвал инцидент "саботажем" и потребовал провести расследование.