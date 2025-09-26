Мэр Киева напомнил, что для рассмотрения вопроса о "недоверии" главе города необходимо набрать 60 подписей депутата горсовета, а не одну

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Мэр Киева Виталий Кличко обвинил партию Владимира Зеленского "Слуга народа" в попытке захвата власти в украинской столице. Так он прокомментировал требование депутата Киевского горсовета от "Слуги народа" Андрея Витренко отправить его в отставку.

"Понятно, что в "Слуге народа" никак не успокоятся, что мэр Киева не от их политсилы. И любыми методами пытаются захватить власть в столице. Пренебрегая выбором киевлян, нарушая законы", - написал Кличко в своем Telegram-канале.

Кличко напомнил, что для рассмотрения вопроса о "недоверии" главе города необходимо набрать 60 подписей депутата горсовета, а не одну - Витренко. "Господин Витренко, который работает депутатом уже 5 лет в горсовете, является заместителем министра образования, мог бы почитать хоть какие-то законы", - добавил он.

23 сентября Витренко зарегистрировал проект о досрочном прекращении полномочий Кличко. Как утверждал депутат, его решение не является политическим жестом, а мотивировано "многолетним бездействием и неэффективностью столичной власти".

Между Кличко и Зеленским в последние годы неоднократно возникали конфликты. Местные политологи связывают это с тем, что мэр украинской столицы мог бы стать потенциальным соперником Зеленского в случае проведения президентских выборов, а также отмечают, что это часть общей картины давления на местные власти, которые не поддаются "прямому управлению" Зеленского, при этом имеют собственные бюджеты и немалое влияние.

В последние же месяцы в мэрии и горсовете украинской столицы прошли обыски по делам о коррупции, ряд чиновников были арестованы, еще несколько человек подали в отставку.