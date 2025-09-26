МИД Украины заявил о "моральной деградации" правительства Венгрии

Также в Киеве обвинили Будапешт в "служении Кремлю"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины обвинило в лицемерии и моральной деградации венгерские власти. Текст соответствующего заявления опубликован пресс-службой ведомства в Telegram-канале.

"Мы начинаем видеть многое, в частности лицемерие и моральную деградацию [венгерского] правительства, его открытое и скрытое противостояние Украине и остальной Европе", - говорится в заявлении. Также в Киеве обвинили Будапешт в "служении Кремлю".

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в докладе Владимиру Зеленскому о нарушении воздушного пространства Украины венгерскими беспилотниками для разведки промышленного потенциала в приграничных районах, после чего Зеленский поручил проверить "все имеющиеся данные и безотлагательно доложить о каждом зафиксированном факте". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на заявление Украины о нарушении воздушного пространства страны венгерскими беспилотниками сказал, что Зеленский "сошел с ума от антивенгерских настроений".

Ранее Киев запретил трем высокопоставленным венгерским военным въезд на Украину, назвав это зеркальным ответом на необоснованный запрет Венгрии на въезд для украинских военных.

В конце августа Сийярто сообщил о решении закрыть въезд в Шенгенскую зону командиру ВСУ, которого считают ответственным за атаку на нефтепровод "Дружба". В Будапеште характеризуют эту атаку как посягательство на суверенитет Венгрии.

Отношения Киева и Будапешта остаются непростыми. Правительство Венгрии неоднократно заявляло, что не допустит поспешного присоединения Украины к ЕС, поскольку это разрушит европейскую экономику и приведет к прямому вооруженному конфликту с Россией. На саммите Евросоюза в Брюсселе 26 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал общее заявление в поддержку Украины, которое давало зеленый свет на начало переговоров о ее вступлении в сообщество.