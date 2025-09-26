Нужна только целенаправленная работа по выработке надежных гарантий безопасности для всех без исключения стран, отметил Максим Рыженков

МИНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Надежные гарантии безопасности помогут не допустить дальнейшей ядерной эскалации, заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.

"Чтобы не допустить дальнейшей ядерной эскалации - все просто. Нужна только целенаправленная работа по выработке надежных гарантий безопасности для всех без исключения стран. Будут гарантии - будет доверие, и необходимость в ядерном оружии отпадет сама собой. Мы готовы идти таким путем", - сказал он на пленарном заседании высокого уровня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в честь Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

Глава МИД, слова которого приводит агентство БелТА, также поддержал необходимость популяризации Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, однако с сожалением констатировал, что праздновать сегодня нечего. "Мир вновь вернулся в точку, из которой отчетливо видна ядерная угроза. Часы Судного дня показывают менее полутора минут до полуночи, символизирующей момент ядерного апокалипсиса. Это самое близкое к полуночи положение стрелок часов за всю их историю. Конечно, это не более чем символ. Однако он заставляет задуматься, насколько близко человечество подошло к точке невозврата", - отметил дипломат.

Министр подчеркнул, что ядерное оружие обладает чудовищной разрушительной силой и победителей в ядерной войне не будет. По его словам, неслучайно сам американский физик Роберт Оппенгеймер, один из отцов атомной бомбы, в ходе первого испытания атомной бомбы в 1945 году сказал: "Я стал смертью, разрушителем миров". Ученый до последних лет жизни стремился обеспечить контроль за ядерными вооружениями международным сообществом, в том числе ООН.