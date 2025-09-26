Мерц намерен добиваться отмены запланированного в ЕС запрета на автомобили с ДВС

Канцлер Германии отметил, что следует допустить применение технологий Range Extender, которые в электромобилях за счет небольших двигателей внутреннего сгорания позволяли бы увеличить запас хода

БЕРЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен добиваться отмены запрета автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), который должен вступить в силу в Евросоюзе в 2035 году. Об этом он заявил в Берлине на конференции Schwarz Ecosystem Summit, посвященной вопросам устойчивого экономического развития и достижения цифрового суверенитета.

"Я ратую, в том числе среди глав государств и правительств ЕС, я добиваюсь от Еврокомиссии того, чтобы мы отменили этот запрет на ДВС", - сказал Мерц. По его мнению, следует допустить применение технологий Range Extender (удлинитель пробега), которые в электромобилях за счет небольших двигателей внутреннего сгорания позволяли бы увеличить запас хода. Канцлер отметил, что намерен поднять эту тему на саммите ЕС в Копенгагене на следующей неделе.

Отказ от автомобилей с ДВС был утвержден Советом ЕС в 2023 году. Он предполагает, что с 2035 года страны союза больше не будут регистрировать новые автомобили с такими двигателями. Эта мера была принята в рамках климатической политики блока.

В последнее время в Европе усиливается критика плана по отказу от бензиновых и дизельных двигателей. В августе Европейская ассоциация автопроизводителей и Европейская ассоциация автомобильных поставщиков направили письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором назвали цель по отказу от ДВС с 2035 года нереализуемой. В сентябре лидер фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер пообещал добиваться отмены спорного плана.