Арагчи: проблема с иранской ядерной программой возникла из-за действий США

Соединенные Штаты предали дипломатию, заявил глава МИД Ирана

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Текущая ситуация вокруг иранской ядерной программы сложилась исключительно благодаря одностороннему выходу США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи в ходе выступления после голосования в СБ ООН по проекту резолюции Китая и РФ о продлении резолюции 2231, отменяющей антииранские санкции.

"Текущая ситуация сложилась вследствие выхода США из СВПД. США изначально предали дипломатию. <...> "Евротройка" в свою очередь похоронила все дипломатические усилия, активировав snapback (механизм восстановления антииранских санкций СБ ООН - прим. ТАСС)", - сказал он.

Ранее Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции, предлагающий продлить на 6 месяцев действие резолюции СБ ООН 2231, принятой в поддержку СВПД по иранской ядерной программе.