Иран призвал председателя СБ ООН объявить незаконным восстановление санкций

Глава МИД исламской республики Аббас Арагчи отметил, что нужно "отвергнуть любые попытки восстановить прошлые санкции"

ТЕГЕРАН, 26 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи призвал председателя Совета Безопасности ООН объявить решение органа по восстановлению антииранских санкций незаконным.

"Мы призываем председателя Совета Безопасности объявить сегодняшнее решение незаконным. Мы также призываем генерального секретаря избегать попыток восстановить санкционные механизмы. Необходимо отвергнуть любые попытки восстановить прошлые санкции", - отметил он в ходе выступления после голосования в СБ ООН по проекту резолюции Китая и РФ о продлении резолюции 2231, отменяющей антииранские санкции.

Ранее Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции, предлагающий продлить на 6 месяцев действие резолюции СБ ООН 2231, принятой в поддержку сделки по иранской ядерной программе.