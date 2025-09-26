Глава МИД Ирана: инспекторы МАГАТЭ находятся в Иране

Специалисты проводят проверки, отметил Аббас Арагчи

ТЕГЕРАН, 26 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи в ходе выступления после голосования в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции Китая и РФ о продлении резолюции 2231, отменяющей антииранские санкции, подчеркнул, что инспекторы МАГАТЭ в этот момент находятся в Иране и проводят проверки.

"Напротив, инспекторы МАГАТЭ в данный момент находятся в Иране и проводят необходимые проверки", - указал он, отвечая на заявления представителя Франции о недостаточном уровне сотрудничества Ирана и МАГАТЭ.