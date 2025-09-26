Франция и еще 11 стран объявили о создании коалиции по финансовой поддержке ПНА

Они также потребовали от Израиля немедленно разблокировать все палестинские таможенные поступления

ПАРИЖ, 26 сентября. /ТАСС/. 12 стран создали коалицию по финансовой поддержке Палестинской национальной администрации (ПНА). Об этом говорится в коммюнике МИД Франции, опубликованном на сайте ведомства.

"Сегодня Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Ирландия, Испания, Норвегия, Саудовская Аравия, Словения, Франция, Швейцария и Япония объявили о создании экстренной коалиции по обеспечению финансовой устойчивости Палестинской национальной администрации", - отмечается в тексте.

В заявлении подчеркивается, что "коалиция создана в ответ на острейший и беспрецедентный финансовый кризис, с которым сталкивается ПНА". "Ее первоочередная цель - стабилизировать финансы ПНА и сохранить ее способность управлять, предоставлять жизненно важные услуги и поддерживать безопасность", - говорится в сообщении.

Создавшие коалицию страны также потребовали от Израиля немедленно разблокировать все палестинские таможенные поступления и прекратить любые меры, которые мешают или ослабляют ПНА или ставят под угрозу ее существование.

Ранее на конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке о признании Государства Палестина объявили Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта, Сан-Марино и Франция. Кроме того, 21 сентября Палестину официально признали Австралия, Великобритания, Канада и Португалия. Согласно их заявлениям, приверженность принципу двух государств для двух народов является ключом к миру и безопасности как для палестинского, так и для израильского народов.