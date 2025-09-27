Верховный суд дал свое согласие на приостановку выделения денежных средств

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Верховный суд разрешил администрации президента США Дональда Трампа заморозить выделенные Конгрессом на иностранную помощь средства в размере $4 млрд.

"Решение об отсрочке, принятое большинством голосов сегодня, приостанавливает действие этого судебного приказа [о предоставлении иностранной помощи]. В результате средства не будут доставлены их предполагаемым получателям", - говорится в документе о решении судьи Верховного суда США Елены Каган.

Ходатайство было подано представителями администрации Трампа после того, как 5 сентября апелляционный суд в Вашингтоне отказался встать на сторону властей. В соответствии с решением суда низшей инстанции, администрация Трампа должна была до 30 сентября, то есть до конца текущего финансового года, израсходовать по меньшей мере $4 млрд, выделение которых на оказание иностранной помощи ранее было одобрено Конгрессом США.