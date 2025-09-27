Люди пострадали в городе Эз-Зувейда и в лагере для беженцев Аш-Шати в западной части города Газа

ДУБАЙ, 27 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере девять человек погибли в результате израильских ударов по сектору Газа. Об этом сообщил йеменский телеканал Al Masirah.

По его данным, при атаке на дом в городе Эз-Зувейда, расположенном в центральной части палестинского анклава, были убиты трое и еще двое человек получили ранения. Еще шесть человек стали жертвами удара по лагерю для беженцев Аш-Шати в западной части города Газа, еще двое пострадали.

16 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало интенсивной наступательной операции в городе Газа. Ее целью заявлен разгром радикального палестинского движения ХАМАС. Перед этим израильская армия неоднократно предупреждала местное население о необходимости покинуть зону боевых действий, в том числе сбрасывая на город листовки.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. Согласно последним данным Минздрава Газы, общее число палестинцев, погибших в секторе в результате боевых действий, превысило 65 тыс., более 167 тыс. получили ранения, еще не менее 442 местных жителей, среди которых 147 детей, умерли от голода.