Она пытается удержаться любой ценой, указал лидер Патриотического блока

КИШИНЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Действия властей Молдавии в ходе предвыборной кампании можно назвать только беспределом, но впоследствии эти действия будут использованы против них следующей властью. Об этом в пятницу заявил ТАСС лидер Патриотического блока Игорь Додон.

"Правящая партия Санду пытается удержаться у власти любой ценой, для этого с 230 до 301 увеличено число участков за рубежом, хотя там обычно голосует не более 300 тыс. Напомню, что за счет голосования на этих участках Санду удалось переизбраться на второй срок, после того как она проиграла выборы внутри страны. На этих участках удалось вытянуть мизерный перевес в 0,7% для референдума о вступлении в ЕС, который также провалился в стране. Теперь на эти участки будет направлена почти треть отпечатанных бюллетеней - 864 тыс., тогда как для голосования внутри страны их будет около 2,7 млн. Хотя в России, где проживает большая часть наших граждан, их [участков] будет всего 2. Это полный беспредел. Но они создают прецеденты, которые следующая власть будет использовать против них", - сказал он.

Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности может не сохранить большинство в парламенте и будущее правительство может быть коалиционным. В этой ситуации каждый процент по итогам голосования может быть решающим. С этим молдавская оппозиция связывает решение Центризбиркома открыть всего два избирательных участка в России, где проживают сотни тысяч молдаван. На выборах президента Молдавии в 2024 году на двух участках в Москве сформировались огромные очереди и не все успели проголосовать.

К этим выборам ЦИК Молдавии увеличил количество избирательных участков за границей, в основном в западных странах. В России по-прежнему будут функционировать два участка. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности российских властей предоставить все условия для участия в выборах граждан Молдавии.