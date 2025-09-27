Во время голосования правящая Партия действия и солидарности утратит большинство в будущем парламенте, уверен лидер Патриотического блока Игорь Додон

КИШИНЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Нынешние власти Молдавии не смогут сохранить большинство в новом парламенте, а у оппозиции есть шанс сформировать будущее правительство. Об этом заявил ТАСС лидер Патриотического блока Игорь Додон.

"Я убежден, что в ходе воскресного голосования правящая Партия действия и солидарности утратит большинство в будущем парламенте. Оппозиция может победить и сформировать будущее правительство. Даже с учетом допущенных властями на выборах нарушений, готовящихся фальсификаций голосования за рубежом. Чтобы их предотвратить, в отличие от выборов президента, оппозиционные силы сейчас наладили более тесное сотрудничество, практически на всех важных участках будут наши наблюдатели", - сказал он.

Додон добавил, что Патриотический блок сделал на выборах ставку на прямой разговор с избирателями.

"Мы провели очень активную кампанию, наш блок провел около 4 тыс. встреч с избирателями на местах", - отметил политик.

Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности может не сохранить большинство в парламенте и будущее правительство может быть коалиционным. В этой ситуации каждый процент по итогам голосования может быть решающим. С этим молдавская оппозиция связывает решение Центризбиркома открыть всего два избирательных участка в России, где проживают сотни тысяч молдаван. На выборах президента Молдавии в 2024 году на двух участках в Москве сформировались огромные очереди и не все успели проголосовать.

К этим выборам ЦИК Молдавии увеличил количество избирательных участков за границей, в основном в западных странах. В России по-прежнему будут функционировать два участка. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности российских властей предоставить все условия для участия в выборах граждан Молдавии.