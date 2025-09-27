Президент Абхазии отметил, что столица находилась под оккупацией 13 месяцев и для народа "это было временем боли и испытаний"

СУХУМ, 27 сентября. /ТАСС/. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил соотечественников с Днем освобождения Сухума от войск госсовета Грузии. Он назвал этот день одной из самых главных дат Отечественной войны 1992-1993 годов. Поздравление опубликовано на официальном сайте президента.

"Дорогие соотечественники, сегодня мы отмечаем одну из самых главных дат в истории Отечественной войны народа Абхазии - День освобождения Сухума. 27 сентября 1993 года столица Абхазии была освобождена. Этот день стал переломным моментом в Отечественной войне народа Абхазии. Мы склоняем головы перед памятью тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины, их подвиг бессмертен, их кровь навсегда впиталась в землю Абхазии, а их имена навечно вписаны в историю нашего народа", - говорится в поздравлении Гунбы.

Президент отметил, что "целых тринадцать месяцев любимая столица находилась под оккупацией" и для народа Абхазии "это было временем боли и испытаний". "Наши бойцы вновь и вновь предпринимали отчаянные попытки освободить город, были неудачи, были отступления, но ни на секунду никто не смирился с мыслью, что мы оставим родной Сухум врагу", - подчеркнул он.

По словам Гунбы, сегодня Сухум - это сердце Абхазии, символ независимости и будущего Абхазии. Президент выразил благодарность всем защитникам Родины, всем добровольцам, вставшим плечом к плечу с абхазским народом. Он поблагодарил "матерей и отцов героев, которые воспитали сыновей и дочерей, отдавших самое дорогое ради свободы".

"Дорогие соотечественники, пусть в каждом доме будет мир, счастье и уверенность в завтрашнем дне. Пусть наш любимый Сухум и вся Абхазия процветают во имя памяти тех, кто подарил нам свободу. С Днем освобождения столицы, дорогие соотечественники!", - говорится в поздравлении президента.

Освобождение Сухума 27 сентября 1993 года предрешило итог самой войны, длившейся 413 дней. Уже через 3 дня - 30 сентября войска госсовета Грузии были выдворены с территории Абхазии. На госгранице по реке Ингур водрузили флаг Абхазии.