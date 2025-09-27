Пришло время определить приоритеты, отметила Джулиана Лумумба

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Африканские страны в полной мере могли бы раскрыть свой экономический потенциал в условиях справедливого и многополярного мира. Об этом в интервью ТАСС заявила дочь Патриса Лумумбы Джулиана Лумумба.

"В более справедливом, более реальном, более многополярном мире у нас огромные возможности. Сейчас пришло время определить приоритеты, - сказала она. - Я вижу, что моя страна обладает всеми возможностями, будь то в сфере добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства, питьевой воды, за которую развернется битва уже завтра. Мы в числе мировых лидеров по запасам питьевой воды. Итак, есть потенциал для нашего продвижения гораздо дальше, куда захотим".

Джулиана Лумумба занимала посты министра образования (1997-1998) и министра культуры (1998-2001) Демократической Республики Конго.

Патрис Эмери Лумумба - конголезский политический и государственный деятель, основатель и руководитель партии "Национальное движение Конго" (1958), первый премьер-министр Демократической Республики Конго (1960). Практически сразу после провозглашения независимости страну охватил острый политический кризис, вызванный противоречиями между президентом и премьер-министром и сепаратистскими устремлениями ряда регионов. Выступивший против сепаратистов Лумумба обратился за помощью к СССР, что привело к усилению давления со стороны западных стран с целью удалить его от власти. В сентябре 1960 года он был отправлен в отставку, затем арестован и перевезен в мятежную провинцию Катангу, где в январе 1961 года был казнен (организатором его устранения выступили бельгийские спецслужбы, спланировало его, как считается, ЦРУ США, по другим данным - британская МИ-6). В 2002 году правительство Бельгии принесло официальные извинения Демократической Республике Конго за убийство Лумумбы.