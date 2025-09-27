Ему необходимо быть волевым и настойчивым, указал президент Белоруссии

МИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения Шкловского района Могилевской области заявил, что руководитель должен быть волевым и настойчивым.

Как сообщила пресс-служба главы государства, первой точкой на маршруте президента стал машинный двор ЗАО "АСБ Агро-Городец". Лукашенко обратил внимание на бесхозяйственное отношение и отсутствие порядка, что, по его словам, в негативном ключе характеризует не только работу руководства предприятия, но также и недоработки руководства Шкловского района и Управделами, в структуре которого находится "Городец".

Во время общения с местными жителями и работниками сельхозпредприятия лидер страны подчеркнул, что сейчас здесь не хватает дисциплины, причем начиная от самого руководителя хозяйства. "Важна дисциплина. У вас здесь сегодня дисциплины нет. Руководитель должен быть волевым, настойчивым", - отметил глава государства.

Он также подчеркнул, что нужно работать и соблюдать железную дисциплину, чтобы развивалась экономика. "Лучше работать на земле, чем воевать. Поэтому давайте работать, чтобы была экономика. И железная должна быть дисциплина. Систему надо создать такую, где все должны быть дисциплинированными: сказал это - надо сделать. Не надо ничего больше. Только вот это сделать", - пояснил Лукашенко.