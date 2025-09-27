В Киеве к взиманию долгов с горожан за содержание домов привлекут коллекторов

К 2026 году с жителей одного из районов планируют "выбить" $181 тыс.

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Управляющая компания одного из районов Киева решила обратиться к услугам коллекторов для взимания долгов с жильцов за содержание домов и придомовых территорий. Об этом сообщило агентство ТСН.

Как пояснил агентству глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, киевляне стали массово саботировать оплату счетов после того, как управляющие компании незаконным способом выиграли тендер и сразу подняли стоимость услуг вдвое. Люди отказались платить по завышенным тарифам, ведь услуги часто не предоставлялись вообще, а иногда не должным образом. Тем не менее власти Киева, несмотря на огласку, не отреагировали на проблему и незаконный конкурс не отменили.

По информации из системы ProZorro, КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Оболонского района" заказала услуги коллекторов на 1,5 млн грн ($36 тыс.). К Новому году с жителей района планируется выбить 7,5 млн грн ($181 тыс.) долгов. Попенко считает, что другие районы столицы тоже возьмут на вооружение практику взимания долгов при помощи коллекторов.

Для снятия социальной напряженности эксперт предлагает отменить скандальный конкурс и повышение тарифов, провести новый конкурс и установить адекватную оплату.