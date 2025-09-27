По данным источников медиагруппы, "реалистичным выходом" из ситуации в ЕС якобы видят смену власти в стране по итогам парламентских выборов

БЕРЛИН, 27 сентября. /ТАСС/. В ЕС признают, что не могут преодолеть решение Будапешта о блокировке вступления Украины в Евросоюз, и рассчитывают на смену власти в Венгрии в 2026 году для открытия новых переговорных кластеров с Киевом. Об этом пишет медиагруппа Deutsche Welle (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом) со ссылкой на собственные источники в ЕС.

"Пока способов преодоления вето Венгрии не существует", - приводятся слова европейского чиновника. Он отметил, что решение об открытии глав переговоров принимается на основе единогласия, а попытки изменить этот принцип так и остались "на уровне разговоров".

В этой связи, по данным источников медиагруппы, "реалистичным выходом" из ситуации в ЕС якобы видят смену власти в Венгрии по итогам парламентских выборов, которые пройдут весной 2026 года.

Правительство Венгрии неоднократно заявляло, что не допустит поспешного присоединения Украины к ЕС, поскольку это разрушит европейскую экономику и приведет к прямому вооруженному конфликту с Россией. На саммите Евросоюза в Брюсселе 26 июня премьер-министр Виктор Орбан заблокировал общее заявление в поддержку Украины, которое давало зеленый свет на начало переговоров о ее вступлении в сообщество.

В тот день в Венгрии были опубликованы результаты референдума, в котором приняли участие более 2 млн человек. Из них 95% высказались против поспешного приема Украины в Евросоюз. Орбан заверил, что будет руководствоваться мнением венгерских граждан в ходе консультаций со своими европейскими коллегами.

30 августа глава венгерского МИД Петер Сийярто отметил, что Венгрия не позволит ЕС открыть основные главы переговоров с Украиной о вступлении, чтобы не допустить ее поспешного присоединения к сообществу. Министр рассказал, что на совещании с коллегами из стран Евросоюза в Копенгагене на него вновь было оказано сильное давление для того, чтобы Будапешт согласился на ускоренный прием Киева в ЕС.