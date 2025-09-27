Лукашенко поручил завершить сев по всей Белоруссии до 1 октября

Лидеру республики подробно доложили об осенних полевых работах в районе, области и по стране в целом

МИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Шкловский район Могилевской области поручил завершить сев по всей стране к началу следующего месяца.

Как сообщило агентство БелТА, лидеру республики подробно доложили об осенних полевых работах в районе, области и по стране в целом. Глава государства уточнил, как идет уборка картофеля, сахарной свеклы, льна. Лукашенко также поручил до 3 октября завершить весь сев по югу Белоруссии, а по другим областям - до 1 октября.

Он также потребовал исключить бесхозяйственность и навести порядок в агросекторе Шкловского района. "Не наведем порядок - голодными будем ходить!" - отметил Лукашенко.