АНКАРА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не может отвернуться от соседей, на территории которых идут конфликты, и работает для мира в Сирии, на Украине и в Газе.

"14 лет мы поддерживали угнетенных сирийцев всеми нашими ресурсами <...>. Даже когда многие страны мира отвернулись от сирийского народа, мы никогда не бросали его. Точно так же мы поступали и во время российско-украинского конфликта. Пока оружейные бароны подливали масло в огонь, мы работали ради справедливого мира. Теперь мы делаем то же самое в Палестине и секторе Газа", - сказал он во время выступления в Стамбуле.

Говоря о политике премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Газе, Эрдоган сказал, что "Нетаньяху и его смертоносный отряд атакуют палестинских мирных жителей самым современным оружием, сбрасывая бомбы на невинных". "В Газе зверски убивают стариков, детей. Голод в Газе используется как оружие массового поражения. Медиков, пытающихся спасти жизни, и представителей прессы, документирующих геноцид, убивают на глазах у всего мира", - указал Эрдоган.