Полиция Израиля заявила о попытках Ирана вербовать граждан звонками по телефону

В израильской полиции призвали "сохранять бдительность, сообщать о любых необычных событиях на горячую линию полиции и воздерживаться от сотрудничества с противником"

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 сентября. /ТАСС/. Израильская полиция сообщила, что сотни граждан Израиля заявили о попытках иранской разведки вербовать израильтян путем звонков по телефону.

"За последние часы сотни граждан сообщили на горячую линию полиции о телефонных звонках с неизвестного номера, в ходе которых им предлагали вступить в иранскую организацию. Цель этих звонков - посеять панику среди населения в военное время и напомнить о попытках иранских спецслужб вербовать израильских граждан в Израиле и за рубежом для сбора разведывательной информации и осуществления террористической деятельности на территории Израиля", - говорится в заявлении.

В израильской полиции призвали граждан страны "сохранять бдительность, сообщать о любых необычных событиях на горячую линию полиции и воздерживаться от сотрудничества с противником". "Полиция Израиля и другие службы безопасности занимаются расследованием этих инцидентов и продолжат работу по выявлению и пресечению террористической и шпионской деятельности в Израиле и за рубежом, а также по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к этой деятельности", - добавили в пресс-службе.