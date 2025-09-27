Трамп призвал выделить войска для защиты объектов ICE в Портленде

Президент США отметил, что "разрешает в случае необходимости применить всю полноту силы"

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп распорядился перебросить военнослужащих в Портленд (штат Орегон) для борьбы с "внутренним терроризмом". Соответствующее заявление он разместил в Truth Social.

"По просьбе министра внутренней безопасности Кристи Ноэм я поручил военному министру Питу Хегсету выделить все необходимые войска для защиты разоренного войной Портленда и любых объектов ICE (Службы иммиграционного и таможенного контроля США - прим. ТАСС), подвергающихся атакам со стороны [участников движения американских антифашистов] "Антифа" и других внутренних террористов", - написал Трамп. По словам американского лидера, он "разрешает в случае необходимости применить всю полноту силы".

25 сентября Трамп подписал меморандум по противодействию внутреннему терроризму в Соединенных Штатах и организованному насилию на политической почве. 22 сентября он подписал указ о признании движения американских антифашистов "Антифа" террористической организацией.